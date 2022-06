Bedrijf uit Heverlee zet deuren open voor werkzoekenden die moeilijk werk vinden: "In duo meelopen met werknemer"

Eén van de deelnemende bedrijven is Camco Technologies in Heverlee. Vier werkzoekenden gaan er vandaag aan de slag. Ze lopen een hele dag mee met een werknemer van het bedrijf en vormen samen een duo. Aan het einde van de dag wordt nagegaan of er een klik is tussen de werkzoekenden en het bedrijf om er eventueel ook effectief aan de slag te gaan. "We zijn ervan overtuigd dat iedereen over bepaalde talenten beschikt die heel nuttig kunnen zijn voor een bedrijf en omgekeerd kan de werkzoekende zich opnieuw nuttig en gewaardeerd voelen", vertelt Ulrike Sinap van Camco Technologies. "We laten de werkzoekenden meedraaien met een werknemer op een normale werkdag, zodat ze een heel goed beeld krijgen van de functie. De werkzoekenden zullen ondervinden of Camco bij hen past en wie weet, komt het wel tot een mooie samenwerking."