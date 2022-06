Na knaldrang komt nu reisdrang: "Boek op tijd je reisvaccin, soms meer dan een maand wachten" 

Voor een heel aantal reisbestemmingen zijn reisvaccins sterk aanbevolen of zelfs verplicht. Zo voorkom je dat je ziek wordt in het buitenland of dat je ziektes terug naar huis brengt. Maniewksi-Kelner benadrukt dat het belangrijk is om niet ongevaccineerd te vertrekken. Zo is gele koorts, die voorkomt in bepaalde tropische regio's van sub-Sahara Afrika en Zuid–Amerika, potentieel dodelijk.

"Mensen die binnenkort willen vertrekken, boeken toch maar best een afspraak. Voor het gelekoortsvaccin kun je alleen terecht bij erkende reisvaccinatiecentra zoals het ITG, maar een aantal vaccins kun je bij de huisdokter krijgen. Je kunt op www.wanda.be nagaan welke vaccins dat zijn."