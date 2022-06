Italiaanse bedrijven willen geboortecijfer opkrikken door kleuterschool en kinderopvang te betalen

In heel Italië worden er maar weinig kinderen geboren: zo is er een geboortecijfer van gemiddeld 1,2 kinderen per vrouw. Volgens het Italiaanse statistiekenbureau Istat werden in 2021 slechts 399.431 kinderen geboren, de 13e daling op rij, en het laagste aantal sinds de eenmaking van het land in 1831. Vorig jaar stond het geboortecijfer in Italië op het laagste niveau ooit, per duizend inwoners werden er zeven baby's geboren en stierven er twaalf mensen. De bevolking daalde met 253.000 tot 59 miljoen.