Jada Pinkett Smith reageert voor het eerst op de klap van haar man op Oscars: "Ik hoop dat ze zich kunnen verzoenen"

"Over die avond op de Oscars hoop ik uit het diepste van mijn hart, dat die twee intelligente en bekwame mannen het kunnen uitpraten, bijleggen en zich kunnen verzoenen", zegt Pinkett Smith. "We hebben ze allebei nodig. Tot dan zullen Will en ik blijven doen wat we de voorbije 28 jaar hebben gedaan. Dat is uitzoeken hoe het juist zit met het ding dat we samenleven noemen."