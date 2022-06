Kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje uit Gent moet definitief dicht

Midden februari raakte een meisje van 6 maanden zwaargewond in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje. Ze stierf later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het ziekenhuis verwittigde het gerecht, omdat de baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Uit de autopsie bleek later dat het meisje gestorven zou zijn door het zogenoemde "shaken baby syndrome". Ze zou zwaar door elkaar geschud zijn door de vader van de uitbaatster.