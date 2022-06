Kogel door de kerk voor Gravensteen: dan toch paviljoen om monument rolstoeltoegankelijk te maken

Er komt dan toch een paviljoen in het parkje aan het Gravensteen in Gent om het historische monument toegankelijk te maken voor mensen met een rolstoel. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Daarmee grijpt de stad terug naar het eerste plan dat destijds werd afgevoerd na protest. "Niets doen is geen optie", zegt bevoegd schepen Sami Souguir (Open VLD).