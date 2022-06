Lange files op E19 in Sint-Job na ongeval met vrachtwagens

Bij het ongeval, dat omstreeks kwart na zes deze ochtend gebeurde, raakte één van de bestuurders gewond en één van de vrachtwagens moet ook worden getakeld. De afhandeling zal van langere duur zijn, vreest het Verkeerscentrum, omdat er ook hydraulische olie is gelekt op het wegdek. De brandweer moet de weg met speciaal materiaal komen reinigen. Achter het ongeval staat omstreeks half acht een file van zowat tien kilometer. De wachttijd loopt er op tot meer dan een uur. Het Verkeerscentrum roept op om over langere afstand vanuit Nederland om te rijden via de A12.