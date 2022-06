Hoeveelheid lood in bloed van kinderen bij Umicore in Hoboken, blijft ongeveer gelijk 

In de zone die het dichtst bij de fabriek liggen, zijn er nog maar 5 kinderen met waarden boven 5 microgram/dl bloed, tegenover 14 eind vorig jaar. Maar 2 van die 5 kinderen hebben wel een waarde boven 10 microgram/dl bloed. In het najaar was dat bij geen enkel kind nog het geval. In de hele wijk is het aantal kinderen met hoge lood-in-bloedwaarden gedaald. Maar de gemiddelde hoeveelheid is licht gestegen van 2,91 naar 3,03 microgram/dl bloed.

Toch mag er nog beterschap verwacht worden, meent dokter Nelen. "We gaan ervan uit dat de waarden nog verder zullen dalen, zowel door betere weersomstandigheden, als door het feit dat er steeds minder kinderen dicht bij de fabriek wonen. Hoe dichter ze wonen, hoe hoger de waarden. Maar we zien dat gezinnen volop aan het verhuizen zijn."

Toen de lood-in-bloedwaarden begin 2020 weer sterk gestegen waren, na jaren van dalingen, werd het bedrijf verplicht om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Umicore besloot toen ook om woningen van gezinnen in de buurt op te kopen, zodat ze kunnen verhuizen. In juni 2021 woonden nog 406 kinderen (1-12 jaar) in de wijken Moretusburg en Hertogvelden. Nu zijn dat er nog 331.