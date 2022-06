Genivaldo sterft na vergassing in koffer politiewagen: Brazilianen op straat na dodelijk politiegeweld

In verschillende Braziliaanse steden hebben betogers gerechtigheid geëist voor de dood van een zwarte man die vorige week omgekomen is door verstikking in de koffer van een politiewagen. Dat gebeurde bij een wegcontrole in Umbaúba, in de noordoostelijke deelstaat Sergipe. Een video van de dood van Genivaldo de Jesus Santos (38) gaat viraal en veroorzaakt grote verontwaardiging in heel Brazilië.