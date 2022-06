Luxueuze teddybeer van kunstenaarsduo uit Sint-Martens-Latem nu ook in hotel in Monaco

Peter Schoonjans en Winna Serrano hebben al Companionbears verkocht aan de vorige First Lady van de Verenigde Staten Michelle Obama, ook aan het automerk Rolls Royce en het Ritzhotel in Parijs. En nu is zo'n sculptuur ook te zien in het prestigieuze Hotel de Paris in Monaco. "Het is uiteraard leuk dat bekende mensen of grote hotels onze werken kopen, maar we willen via onze Companionbears vooral een boodschap van vreugde en positiviteit wereldwijd doorgeven," zegt Peter Schoonjans, "want zo is het ook allemaal begonnen."