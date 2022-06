Mechelse kampioenenploegen in basket en waterpolo gehuldigd op het stadhuis

Beide sportploegen kregen een mooie huldiging en receptie in het stadhuis, na hun geweldige sportprestaties. “Het was een fantastisch parcours”, reageert Arvid Diels, coach van de vrouwenploeg Kangoeroes Basket. “In onze fusie met Sint-Katelijne-Waver hadden we grote ambities. In drie jaar tijd wilden we de dubbel pakken. Met de dubbel, de beker van België en de landstitel, hebben we onze ambities in het eerste jaar al bereikt.”