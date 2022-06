Met 3 extra interventieteams kan bijna iedereen in Waasland binnen kwartier dringende medische hulp krijgen

De 3 extra PITs zijn er gekomen omdat er in het Waasland nog te veel blinde vlekken waren. Daar moesten mensen soms langer dan 15 minuten wachten op dringende medische hulp. Volgens het departement Volksgezondheid mag die wachttijd niet langer zijn dan 15 minuten. Met een totaal van 4 PITs moet dat nu bijna overal in het Waasland mogelijk zijn. In zo'n paramedisch interventieteam is er, naast de opgeleide ambulancier, ook nog een gespecialiseerde verpleegkundige. Die mag meer ingrijpende medische handelingen stellen. Samen kunnen ze dus matige tot ernstige incidenten behandelen.

De donkerrode stippen op de eerste kaart tonen de plekken waar je dikwijls langer dan 15 minuten moest wachten op dringende medische hulp.