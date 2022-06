Middeleeuwse grafkuil met 2 volwassenen, baby en tiener ontdekt bij archeologische opgravingen in Ninove

In het Ninoofse gehucht Lebeke is bij archeologische opgravingen in 2019 langs de Stuypenberg een graf uit de Karolingische periode (ca. 750-900 na Christus) ontdekt. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag bekendgemaakt. Opmerkelijk was dat in het graf resten lagen van 2 volwassenen, met aan het hoofdeinde een baby. In dezelfde kuil is ook nog een jongvolwassene of een tiener gevonden, die er later zou bijgezet zijn.