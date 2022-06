Ms. Marvel: wie is het meisje voor wie Adil en Bilall door het vuur gingen?

De introductie van Ms. Mavel in de stripreeks van Marvel is een instant succes. Nochtans is ze een buitenbeentje in het superhelden-universum: ze is jong, ze is een meisje, heeft een donkere huid en is moslim. Zo hadden ze ze bij Marvel niet eerder getekend. Het ging in de comics bijna altijd om blanke mannen die andere blanke mannen aftroefden. Maar Ms. Marvel spreekt blijkbaar bij veel lezers tot de verbeelding. Een moslimmeisje met girl issues dat plots de wereld van de ondergang moet redden: van een rolmodel gesproken. Het eerste album wordt een commerciële hit.