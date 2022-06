Minister Vandenbroucke: “Grote kans dat er na zomer weer grootschalige vaccinatiecampagne komt”

Ook in "De afspraak" toont Vandenbroucke begrip voor het zorgpersoneel dat vandaag heeft betoogd in Brussel. "Er moet geïnvesteerd worden in de zorg. We moeten niet onderschatten wat een helse periode het is geweest én nog steeds in de zorg. Ik begrijp dat het frustrerend is dat het zo traag gaat, maar we zijn aan het investeren."