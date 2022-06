Nieuwe fietsbrug over Ring ging door misverstand één dag na opening weer dicht, maar is vandaag weer voor de helft open

Maandag werd de langverwachte brug over de Ring rond Brussel feestelijk geopend. Het gaat om een brug voor fietsers en voetgangers die zes meter breed is en heel de Ring overspant. De brug is een belangrijke en rechtstreekse verbinding voor de Fietssnelweg van Leuven naar Brussel.

Tot verbazing van enkele fietsers was de brug gisterenochtend opnieuw helemaal afgesloten. "Een misverstand", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "Er waren fietsers die via sociale media hadden laten weten dat ze moesten omrijden en niet door konden. Bleek dat de aannemer de brug helemaal had afgesloten in plaats van de helft. Onze excuses dus voor alle fietsers die rechtsomkeer hebben moeten maken. De brug is vandaag voor de helft open en bruikbaar voor iedereen." Morgen zal de brug opnieuw helemaal open zijn.