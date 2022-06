"Oorlog via klassieke manier en niet via lichaam van een vrouw": Nobelprijswinnaar Mukwege roept op tot internationale conventie 

Voor de bijeenkomst zijn ook drie vrouwen vanuit Oekraïne naar Den Haag afgereisd: Tetiana en Iryna. Allebei zijn ze het slachtoffer geworden van seksueel geweld tijdens de Russische inval in de Donbas-regio in 2014. In hun thuisland proberen ze lotgenoten te ondersteunen en te overtuigen om aangifte te doen van het seksueel geweld dat ze hebben moeten doorstaan. De vrouwen willen dat de wereld weet wat er zich in Oekraïne afspeelt.

Iryna vertelt dat ze vijf dagen lang werd opgesloten, maar gelukkig bevrijd werd door buitenlandse journalisten. Hoe groot het geweld vandaag is, weet ze niet. "Een groot deel van het territorium is nog in handen van de Russische troepen. We weten niet wat daar gebeurd is en nog altijd aan het gebeuren is, maar de informatie afkomstig uit de bevrijde gebieden is ronduit verschrikkelijk."