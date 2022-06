Ooievaarskoppel Oscaar en Victoire van Kapelle-op-den-Bos krijgt drieling

Het ooievaarskoppel Oscaar en Victoire met een nestje op een paal in de Trieststraat in Kapelle-op-den-Bos heeft drie jongen gekregen. Het koppel keert jaarlijks terug naar hun nest in de Trieststraat en krijgt jaarlijks meestal één of twee jongen. Dat het er dit jaar drie zijn, heeft volgens Natuurpunt te maken met de goede weersomstandigheden en voedselvoorraden.