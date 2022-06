Ook aan sluis van Genk komt een waterkrachtcentrale: regelt waterniveau en produceert groene stroom

De werking van een waterkrachtcentrale is tweeledig. Als er waterschaarste is, kan een waterkrachtcentrale het niveau van het Albertkanaal op peil houden. Als er voldoende water is, draaien de schroeven in omgekeerde richting en produceert de centrale groene stroom. De sluizen van Ham, Hasselt, Diepenbeek en Olen zijn eerder al uitgerust met zo'n waterkrachtcentrale.