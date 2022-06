Nederlands tv-gezicht Johan Derksen niet vervolgd na "kaarsenverhaal", "onduidelijk of incident is gebeurd"

Voor het Openbaar Ministerie waren de uitspraken een aanleiding om een onderzoek te starten. Zowel Derksen en een getuige is ondervraagd, maar uit hun verklaringen is niet duidelijk geworden of het incident daadwerkelijk is gebeurd. De getuige in kwestie is keeper Dick Ploeger (67), die samen met Derksen begin jaren 70 voetbalde bij SC Veendam, maar hij liet weten zich niets te herinneren van het verhaal met de kaars.

Ook de identiteit van de vrouw is niet achterhaald. “Omdat niet duidelijk is wat er precies is voorgevallen, heeft het Openbaar Ministerie besloten de zaak te seponeren", zegt een woordvoerder.