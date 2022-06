Oppositie stelt voor om het regenwater van de kerkdaken in Pelt op te vangen en te hergebruiken

In Pelt wil de oppositie dat het regenwater van kerkdaken wordt opgevangen in waterputten om te kunnen gebruiken door de plantsoendienst of inwoners. Volgens de N-VA hebben alle kerken enorme daken en zijn ze omringd door open ruimte waar waterputten zonder veel hinder kunnen geplaatst worden. Overigens gebeurt dat nu al in Overpelt-Centrum en in Boseind.