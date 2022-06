Duizenden doden en twee grote steden veroverd: de ruwe cijfers na 100 dagen oorlog in Oekraïne 

Maar Zelenski rekent daar de eerder door Rusland of pro-Russische rebellen veroverde gebieden bij, met name de Krim in het zuiden en delen van de provincies Loegansk en Donetsk in het oosten. Voor de invasie hadden de Russen volgens Zelenski iets meer dan 43.000 km² in handen. Dat zou betekenen dat de Russen (en de rebellen) in die 100 dagen het gebied dat ze in handen hadden nog maar met twee derde hebben kunnen uitbreiden.

En het gaat dan vooral om kleinere steden. Want als we 24 februari als startpunt nemen, de eerste dag van de Russische invasie, dan heeft Rusland eigenlijk nog maar 2 grote steden kunnen veroveren: Cherson centraal in het zuiden en Marioepol in het zuidoosten (in de provincie Donetsk). Naast Cherson en Marioepol vielen wel verschillende kleinere steden in Russische handen, zoals Berdjansk en Melitopol in het zuiden en Izjoem in het noorden.