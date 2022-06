6 gezinnen uit buurt van  uitgebrand pannenkoekenbedrijf in Zwevezele kunnen voorlopig nog niet naar huis 

Van het pannenkoekenbedrijf blijft na de brand niets meer over, alleen een vrachtwagen en een heftruck zijn gered. Maar de productiehal en de burelen zijn volledig in de vlammen opgegaan. De brand brak rond drie uur gisterennamiddag uit, in 1 van de ovens van de poffertjesafdeling. Er vielen geen gewonden.

Het bedrijf ligt aan de rand van de industriezone: de bewoners van de 20 huizen in de buurt, in totaal 35 mensen, moesten hun huizen verlaten. De meesten mochten gisterenavond terug naar huis, maar 6 gezinnen moesten de nacht elders doorbrengen. " Er was er te veel rook binnen in die 6 huizen, het was niet veilig om de nacht daar door te brengen", zegt burgemeester Lieven Huys (CD&V) van Wingene.