Premier De Croo laat niet in zijn kaarten kijken over Engie: "Niet onderhandelen in de openbaarheid"

Oppositiepartij N-VA is pleitbezorger van het langer openhouden van kerncentrales en vreest dat de eisen van Engie de groene minister van Klimaat Tinne Van der Straeten in de kaart spelen. "De groene wensdroom van één van uw coalitiepartners komt dichtbij om te zeggen dat het beter is als de onderhandelingen mislukken", werpt Kamerlid Bert Wollants (N-VA) de premier voor de voeten.

Wollants ziet wel wat in wat Engie voorstelt en zou het goed vinden als de Belgische regering financieel investeert in de exploitatie van Doel 4 en Tihange 3 en de berging van kernafval. Een vorm van nationaliseren om zo de controle te herwinnen als het ware, na de uitverkoop van Electrabel aan het Franse Engie door de regering-Verhofstadt. "Voor mij is daar absoluut over te spreken. Er zijn nog vormen van energieproductie waar overheden in zijn gestapt", zegt Wollants aan "Villa Politica".