President Kais Saied van Tunesië ontslaat 57 rechters en versterkt zijn nu vrijwel onbeperkte macht

De macht van president Saied was al groot nadat hij in juli vorig jaar de regering had ontslagen en het verkozen parlement naar huis had gestuurd. Hij heeft ook de grondwet opgeschort en regeert sindsdien per decreet.

Aanvankelijk leek president Saied te kunnen rekenen op begrip van een groot deel van de bevolking na jaren van economische stagnatie, corruptie en politieke impasse. Saied heeft ook de leden van de kiescommissie vervangen en een nieuwe grondwet laten uitwerken die volgende maand zou moeten goedgekeurd worden via een referendum.