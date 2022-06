Rita zoekt oud-collega's terug van pretpark Dadipark in Dadizele: "Al 200 adressen, maar dat is lang niet iedereen"

Rita Leenknecht werkte maar liefst elf jaar in het doe- en speelpark Dadipark, in het zelfbediningsrestaurant. Ze houdt uitstekende herinneringen over aan die periode en wil die verhalen graag uitwisselen met andere oud-werknemers. Daarom organiseren zij en enkele ex-collega's een reünie. "Dadipark was een begrip in deze regio", zegt ze. "En terecht. Er was een geweldige sfeer, voor de bezoekers maar ook voor het personeel. Zowel onder de vaste medewerkers als onder de tijdelijke werknemers ontstonden mooie vriendschappen en soms zelfs liefdesrelaties. Veel mensen van toen wonen nog steeds in de buurt van Dadizele. Als we elkaar tegenkomen dan gaat het altijd weer over onze tijd vroeger, in het park."



Via het betere speurwerk konden Rita en de andere ex-collega's die de reünie organiseren al zo'n 200 oud-werknemers terugvinden. "Maar er zijn zeker nog veel mensen die we niet hebben kunnen opsporen. Het aantal jobstudenten alleen al moet in de honderden lopen."