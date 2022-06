Royals op zondag - YouTube-ster Nikkie de Jager luncht op paleis en Amalia zal studeren en wonen in Amsterdam 

De kogel is door de kerk. De Nederlandse (kroon)prinses Amalia zet in september haar studies voort in hoofdstad Amsterdam. Dat maakte het hof bekend. Amalia (18) kiest voor een brede Engelstalige studie, Politics, Psychology, Law & Economics aan de universiteit. De prinses breekt met een Oranje-traditie om te studeren in Leiden.



In het boek "Amalia", dat auteur Claudia de Breij schreef met de prinses, verklapte ze alvast dat na Amsterdam het buitenland lonkt voor een masteropleiding. "Ik wil graag twee jaar buiten Nederland zijn", vertelde de prinses toen. Haar studententijd zal ze combineren met hier en daar officiële taken. "Ik wil me inzetten, maar vooral aandacht hebben voor mijn studie."