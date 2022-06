Einde van een tijdperk bij Meta: Sheryl Sandberg, "de machtigste vrouw van Silicon Valley", kondigt ontslag aan

"Dit is het einde van een tijdperk," reageert topman Mark Zuckerberg via zijn eigen Facebookpagina. "Toen Sheryl in 2008 bij me kwam werken, was ik pas 23 jaar oud en wist ik nauwelijks iets over het leiden van een bedrijf. We hadden een geweldig product gebouwd - de Facebook-website - maar we hadden nog geen winstgevend bedrijf en we worstelden met de overgang van een kleine start-up naar een echte organisatie."

"Sheryl ontwierp onze reclamebusiness, nam geweldige mensen aan, smeedde onze managementcultuur en leerde mij hoe ik een bedrijf moest leiden. Ze creëerde kansen voor miljoenen mensen over de hele wereld, en ze verdient de eer voor zoveel van wat Meta vandaag is", looft Zuckerberg zijn COO.