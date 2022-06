Grote hinder voor reizigers op Brussels Airport na spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner 

Vluchten hebben momenteel tot bijna 2 uur vertraging. Brussels Airport sluit niet uit dat vluchten geannuleerd zullen worden of zonder bagage zullen vertrekken. Vooral vluchten van TUI ondervinden hinder, maar Aviapartner staat ook in voor de afhandeling bij onder meer Ryanair en Lufthansa. In totaal staat Aviapartner in voor de bagageafhandeling bij de helft van de vluchten op de luchthaven.

De operaties op het tarmac, cleaning van vliegtuigen en pushbacks van vliegtuigen zijn verstoord. Voor de check-in zijn er geen gevolgen.