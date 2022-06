Zware straffen geëist op proces-Aquino: levenslang met extra beveiligingsperiode erbovenop

Hebben de daders oprecht berouw getoond of oprechte spijt? "Opdrachtgever Martino Trotta al zeker niet. Hij heeft vier weken naar de grond gestaard, en nooit naar de zaal of de slachtoffers gekeken. Clanleider Sandro Hamidovic maakte bij het begin van het proces een snijgebaar over zijn keel naar de slachtoffers. Dat leek me oprecht, maar zeker geen teken van spijt. Later heeft hij wel een paar keer zijn spijt uitgedrukt. Maar ik denk dat hij, zoals de psychiaters over hem zeggen, zijn huik naar de wind hangt. De enige spijt die Sandro mij lijkt te hebben, is de spijt dat hij zijn luxeleven nu kwijt is."