Strijdende partijen in Jemen verlengen het "Ramadan-bestand" met nog eens twee maanden: hoop op vrede?

De gevechten zijn weliswaar niet helemaal gestaakt, maar het geweld is wel fors afgenomen. Daardoor kon humanitaire hulp nu ook gebieden bereiken die te voren te gevaarlijk waren. Dat is hard nodig, want de humanitaire crisis in Jemen is enorm. Zeker 20 van de 30 miljoen inwoners hebben humanitaire hulp nodig en 14,5 miljoen mensen hebben te weinig voedsel of water. Miljoenen mensen zijn in het land op de vlucht. Ook zijn er opnieuw commerciële vluchten vanuit de hoofdstad Sanaa naar andere landen en functioneert de haven van al-Hudaydah (beiden onder Houthi-controle) opnieuw min of meer normaal. (Lees verder onder de foto).