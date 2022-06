Suzy en Raymond Cretskens uit Dilsen-Stokkem winnen prestigieuze ondernemersprijs van VOKA-Limburg

Suzy en Raymond Cretskens van Groep Cretskens uit Dilsen-Stokkem hebben vanavond in het Thor Park in Waterschei de 28ste Ondernemersprijs Herman Dessers gekregen. Met die award bekroont Voka – KvK Limburg jaarlijks een Limburgse ondernemer of organisatie die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op economisch, sociaal, cultureel of wetenschappelijk vlak en dat in het voordeel van Limburg. De Group Cretskens is actief in uiteenlopende sectoren en heeft bijna 1.000 werknemers.