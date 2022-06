Testproject met vuilniszakken die meeuwen weren in De Haan is veelbelovend

In De Haan zijn de resultaten bekend van een test met een nieuw type vuilniszak dat beter bestand is tegen meeuwen. De vuilniszakken hebben een felgele kleur die de dieren moet afschrikken, maar zijn ook gemaakt van een dikker soort plastic. De stevigere kunststof voorkomt niet dat de meeuwen er nog gaten in prikken, maar maakt het wel een stuk moeilijker voor hen om door die gaten etensresten uit de zak te halen. Voor de gemeente beslist om de zakken definitief in te voeren moet er nog extra onderzoek gebeuren en moet er nog overleg gepleegd worden met de afvalintercommunale.