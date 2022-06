Lichtblauw mantelpak, wandelstok én zonnebril: Queen verschijnt op balkon Buckingham Palace voor jubileum

In een geschreven jubileumboodschap bedankt de koningin de mensen in Groot-Brittannië en in het Gemenebest die betrokken waren bij de organisatie van de vieringen. Voor velen is het de eerste gelegenheid voor een groot feest sinds het uitbreken van de coronapandemie meer dan twee jaar geleden.

"Ik weet dat er bij deze feestelijke gelegenheden veel mooie herinneringen zullen worden opgehaald", schrijft koninging Elizabeth op Instagram. "Ik blijf geïnspireerd door de 'goodwill' die mij is betoond, en hoop dat de komende dagen de gelegenheid zullen bieden om na te denken over alles wat we in de afgelopen 70 jaar hebben bereikt. We zien de toekomst met vertrouwen en enthousiasme tegemoet."