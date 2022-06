Turkije wordt voortaan internationaal "Türkiye" genoemd en vermijdt zo verwijzingen naar "kalkoenen"

Turkije is niet het enige land dat op internationaal niveau een nieuwe naam aanneemt. In 1935 wijzigde de toenmalige shah de naam van zijn staat Parsa (Perzië) in het Midden-Oosten tot Iran. In 1939 werd het oude koninkrijk Siam in Zuidoost-Azië herdoopt tot "Prathet Thai" (land van de vrije mensen), wat wereldwijd bekend is als Thailand.

Er zijn nog voorbeelden: sinds 1972 heet het eiland Ceylon ten zuidoosten van India Sri Lanka ("schitterende eiland"). Het land wou zo afstand nemen van de oude naam uit het koloniale tijdperk. In 1980 kwam in het Oost-Afrikaanse Rhodesië een einde aan het blanke minderheidsbewind en werd het land omgedoopt tot Zimbabwe. Het nieuwe bewind wou niet weten van een naam die verwees naar de bekende Britse kolonisator sir Cecil Rhodes.

In 1989 veranderde de toenmalige militaire junta de naam Birma in Zuidoost-Azië naar Myanmar. Ook die wijziging was politiek: Birma verwijst duidelijk naar de Bamar of Birmanen, de dominante bevolkingsgroep in het land. Myanmar is dan weer een oude benaming voor het land.