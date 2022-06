Verbeke Foundation in Kemzeke stelt grootste helikopter ter wereld tentoon

De Belgische firma Skytech had ooit drie exemplaren van de helikopter gekocht en eentje daarvan is nu verhuisd naar Kemzeke. Geert Verbeke: "Die firma is ter ziele gegaan en via via is die helikopter bij ons terecht gekomen." Zo'n helikopter ter plaatse krijgen, lijkt een koud kunstje. Gewoon naar de juiste plek vliegen en klaar. Maar zo eenvoudig ging het toch niet. "Hij is niet meer vliegwaardig en heeft ook geen vliegvergunning meer."