Verdachte dodelijke steekpartij Zellik legt bekentenissen af

Op 10 april trof de politie in de trappenhal van een appartementsgebouw in de Jan Dekinderstraat in Zellik het lichaam van een 45-jarige Moldaviër aan. Het slachtoffer was om het leven gebracht met een messteek in de hals. Ter plekke kon een jonge Roemeen worden opgepakt, maar kort nadien werd hij vrijgelaten.