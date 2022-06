Verpleegkundige uit Hasselt getuigt over werkdruk: "We kunnen patiënten niet meer degelijk verzorgen"

Pinar Akbas is verpleegkundige in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Op haar afdeling (maag-darm-leverziekten) is er duidelijk een personeelstekort, zeker nadat haar afdeling gefuseerd is met de dienst neurologie: "Volgens de Europese norm zorg je als verpleegkundige voor maximum 8 mensen op de afdeling. Ik zorg momenteel voor 12 patiënten", getuigt ze. Naast haar verpleegkundige taken moet Akbas steeds meer logistieke en administratieve taken uitvoeren. "Op deze manier kunnen we onze mensen gewoon niet degelijk verzorgen. Dat ligt niet aan mijn werkgever maar aan een structureel tekort aan mensen."