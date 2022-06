Vlaanderen vernietigt vergunning van helihaven in Lint

De helihaven ligt naast de AED-filmstudio's in Lint en is ook eigendom van dat bedrijf. Inwoners van Lint, Hove en Kontich-Kazerne voeren al ruim tien jaar actie tegen de luidruchtige vliegbewegingen. "We zijn heel opgelucht met de beslissing van Vlaanderen. Ondanks het arrest van de Raad van State in december bleven de helikopters vliegen. Vooral in het weekend. We hopen dat dit nu stopt", zegt Bert Luyten van het actiecomité op Radio 2 in Antwerpen.

De uitbater van de helihaven laat aan onze redactie weten niet op de hoogte te zijn van de beslissing van Vlaanderen en wenst voorlopig niet te reageren.