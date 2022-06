Voormalige uitbaatster crèche 't Sloeberhuisje aangehouden door onderzoeksrechter

De voorbije maanden doken er verschillende schrijnende verhalen op over wantoestanden in Vlaamse kinderdagverblijven. In de crèche "'t Sloeberhuisje" in de Gentse deelgemeente Mariakerke overleed in februari zelfs een meisje van zes maanden in het ziekenhuis aan een hersenletsel nadat ze te hard door elkaar was geschud, het zogenoemde "shaken baby syndrome".