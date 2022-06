Mannen die seks hebben met mannen mogen na wachttijd van 4 maanden bloed geven (in plaats van 12)

Ook de groene partijen Ecolo en Groen wilden verder gaan en de wachttermijn volledig afschaffen, zoals al het geval is in Italië, Spanje, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar daarover bestond geen consensus binnen de meerderheid. Verschillende fracties gaven wel aan dat het wetsvoorstel wat hen betreft nog maar een eerste etappe is, en er verdere stappen kunnen worden gezet als er meer wetenschappelijke evidentie is.

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming. Beide partijen verwijzen naar een advies van het Rode Kruis, dat aanmaant tot voorzichtigheid.