Wereldgezondheidsorganisatie: "Ruim twee derde wereldbevolking heeft antilichamen tegen covid"

Het overzicht van de WHO is een momentopname van de toenemende weerstand die de wereld opgebouwd heeft tegen de pandemie. Ook al beschermen vaccins slechts beperkt tegen besmetting met omikron, de WHO raadt toch aan om de vaccinatiegraad op te krikken. Zeker voor kwetsbare groepen is dat nuttig, want vaccinatie beschermt beter tegen ernstige ziekte dan een eerdere besmetting.