Winkelstraten in het centrum van Brugge tot eind september autoluw tijdens weekends

Het autoverkeer in het winkelcentrum van Brugge ligt al langer aan banden. Sinds 2016 al mogen er op zaterdagmiddag en op de eerste zondag van de maand geen auto's rijden in de belangrijkste winkelstraten: de Noorzandstraat, de Zuidzandstraat, de Geldmunstraat en de Steenstraat. Ook op shoppingdagen, koopzondagen en tijdens de drukke feestdagen is de maatregel geldig. En daar komen nu dus nog alle weekends van juni tot en met september bij.



Volgens het stadsbestuur is het leuker winkelen in een autoluwe zone. Maar de belangrijkste reden is toch het klimaat. Brugge heeft zich geëngageerd om tegen 2030 de CO2-uitstoot te halveren. Tegen 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn.