Zes VRT-gezichten hebben exclusiviteitscontract van meer dan 300.000 euro per jaar

Volgens de nieuwe beheersovereenkomst die de Vlaamse regering sloot met de VRT, moet de openbare omroep transparantie geven over de vergoedingen van schermgezichten en radiostemmen die een exclusiviteitsovereenkomst hebben.

De Vlaamse regering verwacht niet dat de VRT de contractdetails van de bekende Vlamingen bekendmaakt. Er staat dus staat geen bevestiging in het nieuwe jaarverslag dat presentator Niels Destadsbader en andere populaire schermgezichten "een half miljoen euro per jaar en meer" verdienen, zoals weekblad Humo schrijft op basis van anonieme bronnen.

De openbare omroep beperkt zich in het jaarverslag tot ruwe cijfers zonder namen. Er staat dat de VRT met negentien externe schermgezichten/radiostemmen een exclusiviteitsovereenkomst heeft. Twee van die overeenkomsten zijn minder dan 100.000 euro per jaar waard, elf hebben een waarde tussen 101.000 en 300.000 euro en zes hebben een waarde van meer dan 300.000 euro.

In de bedragen zitten de afgesproken exclusiviteitsvergoeding en een gegarandeerde som aan opdrachten per jaar. De VRT zegt in een reactie dat het gangbaar is in de tv-sector om sleutelfiguren aan een zender te binden en noemt de tarieven marktconform. "Daarnaast investeert VRT stevig in de opleiding van nieuwe en diverse schermgezichten en radiostemmen, van wie er velen doorstromen naar het hele mediaecosysteem", luidt het.

Over de verloning van zijn gedelegeerd bestuurder is de VRT gedetailleerder in het jaarverslag. Frederik Delaplace verdiende vorig jaar 259.189,28 euro bruto. Voor hem geldt dat hij niet meer mag verdienen dan de Vlaamse minister-president. Aan de rest van het directiecomité - eind vorig jaar waren dat zes mensen - betaalde de VRT samengeteld nog iets meer dan een miljoen euro.