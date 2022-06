Chef Olivier Lanszweert nodigt 20 kleuters uit in restaurant in Brugge voor driegangenmenu én les tafelmanieren

Het Brugse restaurant "Nous" is normaal dicht op donderdag. Maar gisteren gingen de deuren uitzonderlijk toch open voor een groep kinderen uit de tweede kleuterklas. Ze hadden het restaurant voor zich alleen, om lekker te eten, maar ook om iets te leren over tafelmanieren. "In mijn restaurant komen regelmatig ook kinderen", zegt chef Olivier Lanszweert. "Sommigen gedragen zich uitstekend, bij anderen valt er wel wat op te merken." En dat is meteen de reden waarom hij het klasje van zijn zoon Warre uitnodigde: om hen een aantal basisprincipes mee te geven van wat er wel en niet kan op restaurant. Al was het vooral ook gezellig.



"We zijn begonnen met een aperitiefje buiten", zegt de chef. "Met een vers appelsapje en chipjes met kruidenkaas. Daarna was er een voorgerecht: een spiesje van gehaktballetjes met oosterse tomatensaus. Dan hebben we gegrilde kip gegeten met verse appeltjes en zoete aardappel om af te sluiten met een ijsje met aardbeien en verse caramel. Alles is bijzonder goed verlopen. De drie juffen hadden de kinderen goed voorbereid. Ze zijn met het openbaar vervoer gekomen en in het restaurant hebben ze zich zeer gemanierd gedragen. Ze werden goed in het gareel gehouden", lacht hij.