34 deelnemers aan sportklassen in Blankenberge ziek: "Wellicht buikgriep"

Maandag werd een eerste kind ziek, ondertussen hebben zich al 34 deelnemers aan die sportklassen in Blankenberge ziek gemeld. Daar zaten sinds maandag twee klassen samen, een uit Zandvliet en een van een school uit Geraardsbergen. Volgens de eerste vaststellingen zou het om buikgriep gaan, maar daar is nog geen uitsluitsel over. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Sport Vlaanderen, dat het sportcentrum in Blankenberge uitbaat, is ook een intern onderzoek gestart.

"We hebben de temperatuur en de verpakking van ons voedsel opnieuw gecontroleerd. Die blijken allemaal in orde te zijn", zegt Tom van Look, directeur voor de centra van Sport Vlaanderen.