Aantal besmettingen met apenpokken in België loopt op tot 17

Sinds begin mei 2022 worden in meerdere landen, binnen de Europese Unie en daarbuiten, gevallen van apenpokken gemeld. In België zijn er ondertussen 17 bevestigde gevallen. Het gaat om 11 gevallen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 1 in Wallonië. Er werd tot nu toe nog niemand gehospitaliseerd.