Presentator Adriaan Van den Hoof excuseert zich voor "kwetsend gedrag", maar ontkent fysiek geweld

Lees hier de volledige verklaring van Adriaan Van den Hoof:

Dit is de verklaring die ik wens mee te delen als antwoord op de verschillende berichten die verschenen zijn in diverse media.

De beschuldigingen die tijdens de afgelopen 2 weken in de media werden geuit, kwamen bijzonder hard aan en hebben mij en mijn naaste omgeving ontwricht en pijn gedaan. Ik ben geen rolmodel of voorbeeld als het over relaties gaat. Ja, ik heb meerdere kortstondige relaties gehad en ben daarbij soms ontrouw geweest. Ik besef dat dit niet o.k. is, ook al situeert zich dat volledig in de privésfeer. Als bekend persoon word ik wel eens benaderd door vrouwen die duidelijk maken dat ze meer willen. Ik had het soms moeilijk om daaraan te weerstaan.



Nooit heb ik bewust iemand willen kwetsen, maar besef dat dit niettemin gebeurd is. Ik wens mijn excuses aan te bieden aan de vrouwen, maar ook aan de vrienden en naasten die ik door mijn gedrag gekwetst heb. Ik ben mij bewust van mijn gebreken als mens en doe mijn best om hieraan te werken. Over één zaak kan ik zeer duidelijk zijn: De betichtingen van fysiek geweld ten aanzien van vrouwen zijn vals. De klachten die daarop gebaseerd zijn, werden geseponeerd na onderzoek door het parket. In sommige artikels is er sprake van belaging of elektronische overlast. Naar mijn weten ben ik daar nooit over ondervraagd en ik zou niet weten waarop ze betrekking hebben.



Er waren ook vrouwen die moeilijk afstand konden nemen. In 2020 was er een vrouw die mij tot 300 keer per dag belde en honderden sms’en bleef sturen. Toen ik haar blokkeerde zette de belaging zich verder via publieke fora en door middel van nepaccounts met berichten die ze stuurde naar persoonlijke contacten binnen mijn vriendenkring. Het openbaar ministerie erkende mij als slachtoffer van belaging en gaf haar een strenge waarschuwing. Ik herken haar stijl in de verklaringen die nu worden geciteerd als één van de anonieme bronnen. Ze is opnieuw begonnen. Dit zal niet zonder gevolg blijven voor haar, noch voor de journalisten die haar verzonnen verhalen publiceerden. Zulke publicaties, die mij valselijk beschuldigen van zaken waar ik als mens zwaar aan til, raken mij en mijn onmiddellijke omgeving diep. Ik neem hier uitdrukkelijk afstand van.



Bovenstaande was niet het gespreksonderwerp bij de VRT over de switch bij Switch. Het was wel een confronterend moment om te horen dat er verjongd moest worden. Je beseft hoe snel de tijd gaat en hoe vergankelijk roem is. Maar weet je, iedereen is vervangbaar en al zeker een quizmaster. Mijn theatershow herneem ik vanaf september en wordt later uitgezonden op de VRT. In het voorjaar van 2023 zal ik mijn tekeningen en schilderijen tentoonstellen waaraan ik al jaren werk. Ik focus me op de projecten die nog komen en op mijn relatie die me nu rust biedt. Dit is de enige verklaring die ik hierover wens mee te delen. Ik wens jullie allen een mooie zomer toe en tot binnenkort!