Opnieuw ree gevangen in Leuven, tijdens drukke avondspits op Leuvense ring

Vorige week nog zat in een tuin in de Tervuursestraat in Leuven een reebok vast tussen hoge muren. Ook toen moest Animal Rescue Service erbij komen om het dier te vangen. Het werd na een kort nazicht van zijn toestand weer vrijgelaten in een nabijgelegen bos. Het is dus niet de eerste keer dat de politie melding krijgt van loslopende reeën.

“We krijgen toch wel wat meldingen binnen, niet alleen in Heverlee en Leuven. Maar ook in Haasrode hebben we al melding gehad van reeën die op weg waren naar een ander gebied. Ook in Kessel-Lo hebben we al meerdere meldingen gekregen. Het zal het ogenblik zijn dat die diertjes wegtrekken zeker? Ik heb eigenlijk geen idee hoe het komt”, aldus Marc Vranckx.