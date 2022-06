Amber Heard wellicht in beroep na uitspraak proces tegen Johnny Depp: "Mijn cliënt werd online gedemoniseerd"

"Dit is een zware slag voor vrouwen die het slachtoffer worden van huiselijk geweld", zei Bredehoft nog. "De jury zegt hier: neem alles op met je gsm, want anders zal je niet worden geloofd. Het eerste dat Amber Heard zei toen ze de rechtszaal had verlaten, was "sorry voor al die vrouwen". Ze had het gevoel dat ze hen in de steek liet. Ze had meer bewijzen dan de meeste mensen en nog geloofden ze haar niet."



Bredehoft gelooft dat het proces vooral op sociale media is gevoerd. "Het was als een Romeins colosseum", zei ze. "Er waren veel invloeden die buiten onze controle lagen. De jury moest niet in afzondering en kreeg dat dus allemaal te zien. Hoe konden ze niet worden beïnvloed?"